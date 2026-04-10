◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１０日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が今季３度目の先発マウンドに臨み、初回を無失点で立ち上がった。初回、先頭の長岡を１４９キロで三ゴロに打ち取って１アウト。続くサンタナには左前打を許したが、後続の古賀を遊ゴロ併殺打に仕留めて無失点で切り抜けた。球団６４年ぶりとなる新人開幕投手に抜てきされた左腕は、開幕戦では王者・阪神