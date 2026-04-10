【新華社海口4月10日】中国海南省定安県嶺口鎮の封浩洋生態農場は春本番を迎え、生命の輝きに満ちている。スマート農業、色の異なる品種の稲を植えたカラフルな田んぼアート、水田の中に作られた田んぼカフェが独特の田園風景を形作り、農業と観光を融合させた新業態が発展の波に乗っている。同農場は特色ある産業に根差した「田んぼスーパー」を開業し、微量ミネラルのセレン（Se）を多く含む米、ちまき、小エビの塩漬けを発