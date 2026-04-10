今年2月、愛知県江南市で空き家などが全焼した火事で、近くに住む男が放火の疑いで逮捕されました。江南市の無職・今井寛容疑者(59)は今年2月、自宅の隣にある農機具小屋に火をつけ、同じ敷地内の空き家と蔵とともに全焼させた疑いが持たれています。この火事では、消火にあたっていた消防団員の男性がケガをしていて、警察は聞き込みや防犯カメラの映像などから今井容疑者を特定したとしています。今井容疑者は「全く身に