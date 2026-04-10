６日、河北省晋州市で見頃を迎えた梨の花。（晋州＝新華社記者／楊世尭）【新華社晋州4月10日】中国河北省晋州市で17万ムー（約1万1300ヘクタール）にわたり梨の花が咲き、満開となった菜の花畑と鮮やかなコントラストを成している。晋州市はここ数年、花や農業を地域資源とし、収穫体験、研修などのサービスを拡充。「美しい景観」を経済効果に結び付けることで農村振興を力強く推進している。６日、河北省晋州市の梨畑で花を