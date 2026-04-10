自分らしく心地よく過ごしたい女性へ♡NICENICE MOMENTのポップアップショップが横浜に登場します。インナーとアウターの境界を超えた新しいファッション提案は、毎日のスタイルをより自由に楽しめるのが魅力。美しさと快適さを兼ね備えたアイテムを、実際に手に取って体感できる特別な機会です♪ 新感覚のインナーファッション NICENICE MOMENTは、「Knits」「Bra」「Knitbra」の3カテゴリー