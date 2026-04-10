学校法人野又学園（北海道函館市）は10日、函館短大（同市）の2027年度以降の学生募集を停止すると発表した。同年度末に閉校する方針。26年度に入学した在校生が卒業するまで学校体制は維持する。法人側は「定員未充足が続いており、法人全体の経営への影響を考慮し、苦渋の決断に至った」としている。法人によると、前身の函館商科短大が1953年に設立された。食物栄養学科と保育学科の2学科があり、定員100人に対し入学者は25