■『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』2日前メディアインタビュー（10日・福岡市内ホテル）第11試合のバンタム級タイトルマッチで後藤丈治の挑戦を受ける王者ダニー・サバテロが、得意のトラッシュトークで初の防衛戦、そして後藤とチームに対して徹底的にこき下ろした。【画像】長瀬智也に似てる!?萩原京平と対戦するメヘウラ――初防衛戦の心境を教えてください。「自分が87回防衛するうちの1回目に向かうよ