文部科学省などが入る庁舎＝東京都千代田区全国の公立特別支援学校で不足している教室数が、2025年10月時点で3192に上ることが10日、文部科学省の調査で分かった。前回調査（23年10月時点）より167減少したものの、解消には遠く、不足教室のうち26年度末に解消が計画されているのは395にとどまった。文科省は各都道府県教育委員会に対し、周囲の学校と連携して解消するよう求める通知を出した。文科省によると、25年度の特別支