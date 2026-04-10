10日、強風の影響で東京都内や千葉県で木が倒れる被害が相次ぎました。加川裕和カメラマン：強風の影響でしょうか、道をふさぐように木が倒れています。午後2時前、府中市四谷で、用水路のわきにある木が、何らかの原因で道路側に倒れました。近くで働いていた人：（音が）すごかった。ドカーンと。風は強かった（朝から？）朝から。木が倒れた現場から150メートルほどの場所には小学校などもありましたが、けが人はいませんでした