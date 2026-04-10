戦争反対などを訴えるポスターを手にした参加者＝8日、茨城県つくば市「平和憲法を守ろう」という思いに共鳴する動きが、SNSを通じ全国に広がっている。8日の国会前集会に連動した街頭でのアクション、ポスターを掲げるスタンディングなどが47都道府県の160カ所以上で計画され、各地で開催。初めて行動を呼びかけた若者らの姿もあった。「スタンディングを行います。おそらく私1人ですが」。茨城県つくば市に住む20代の女性会