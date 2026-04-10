ジブチのゲレ大統領（ゲッティ＝共同）【ナイロビ共同】アフリカ東部ジブチで10日、大統領選が実施された。27年にわたる長期政権を維持し、6期目を目指す現職ゲレ大統領（78）の再選が有力視される。任期は5年で、結果は数日中に判明する見通し。ほかに野党候補1人が立候補したが、米人権団体フリーダムハウスは野党の活動が著しく制限されていると批判している。ゲレ氏はグレド初代大統領のおいで、1999年に選挙を経て大統領