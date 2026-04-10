記者会見する東京電力HDの小早川智明社長＝10日午後、東京都千代田区東京電力ホールディングスの小早川智明社長は10日、東京都内で記者会見し、外部企業との資本提携に関し「さまざまな知恵や能力の集合が必要だ」と述べた。提携の有力分野となるデータセンター（DC）関連の投資の必要性も強調した。「時間を切って決めるものではない」と語り、提携案をじっくり検討する姿勢を示した。東電は経営再建計画で成長の柱とした外部