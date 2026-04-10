SMBC日興証券は10日、基本給を底上げするベースアップ（ベア）を含む7.2％程度の賃上げを7月に実施すると発表した。引き上げは4年連続。物価高に対応し、社員の生活維持と意欲向上を図る。来年4月入社の新卒社員の初任給は1万3千円引き上げ、全国転勤がある場合は35万円とする。育休制度を4月に拡充したことも明らかにした。3歳未満の子ども1人につき最大20日間の育児特別休暇を取得できるようにした。従来は3日間だった。男性