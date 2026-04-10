【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は8日、イランの攻撃を受ける複数の中東諸国で、ウクライナ軍の専門家がイランの攻撃型無人機「シャヘド」を迎撃したと明らかにした。中東での迎撃を公式に認めたのは初めてとみられる。