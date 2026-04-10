食や農業に関する教材がJA全農あきたなどから県に贈られました。記載された二次元バーコードを読み込めば、ゲームでコメ作りを学ぶこともできます。教材を贈ったのはJA全農あきたとJAバンクあきたです。10日は、それぞれの代表が谷副知事のもとを訪れ、目録を手渡しました。暮らしの中で食が担う役割や県内の農畜産物の情報などがまとめられています。JA全農あきた桑原憲之副本部長「秋田県の農業を見たときに