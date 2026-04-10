春の訪れとともに県内各地で農作業が本格化しています。横手市の農事組合法人は10日、イネの種まきを始めました。生産コストの増加やいわゆる「令和の米騒動」が今もなお尾を引く中、今年の稲作がスタートしました。「いくどー、よいしょ～」横手市平鹿町の農事組合法人、樽見内営農組合です。約135ヘクタールでコメの生産に取り組んでいて、10日、サキホコレの種まきを始めました。発芽にばらつきが出な