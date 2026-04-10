去年の秋から「タマネギの価格高騰」が続いています。タマネギは様々な料理に使うことができる万能野菜で、購入頻度が高いという方も多いのではないでしょうか？価格高騰の背景、飲食店への影響などを取材しました。秋田市の土崎地区にあるスーパーです。関向良子アナウンサー「ありました、タマネギ売り場です。このスーパーでは1個108円で販売されてますね。少し前まで30円とか50円で買えた気がす