妻に内緒で迎えた白い魚が、明るい水槽の中をゆったり泳いでいました。【写真】妻に内緒で購入した「25万円の希少魚」25万円の希少魚を妻に内緒で購入し、水槽に迎え入れる様子を紹介した動画がYouTubeに投稿されました。動画には、「流石に奥様には…バレそうです」「久々にやりましたか…」などのコメントが寄せられ、2万回以上再生されています。投稿したのは、アジアアロワナや錦鯉など大型魚の飼育情報を発信している、アクア