10日朝、秋田市で住宅など7棟を焼く火事がありました。けがをした人はいませんでしたが、激しい炎と黒煙が立ちのぼり、あたりは騒然としました。火は仏壇付近から出たとみられていてます。手前の住宅の屋根よりも高く、激しく噴き出す炎と、黒い煙。火事があったのは秋田市外旭川の熊谷勝さん55歳の住宅です。山粼愛子記者「現場は規制線が張られていて近づけない状況です。通報から1時間近くたった今も煙が高く上っていて消