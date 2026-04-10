TVアニメ『【推しの子】』の第3期完結記念ビジュアルおよびPVが公開された。 参考：【新連載】「アニメの時代」を振り返るポストジブリ史観とアニメ映画にとっての“作家”とは 本作は、赤坂アカ×横槍メンゴによる同名漫画（集英社「ヤングジャンプ」連載）をアニメ化した作品。原作コミックスは全世界シリーズ累計2500万部を突破している。 第3期では、『POP IN 2』のリリースから半年が経ち、MEMちょの