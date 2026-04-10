4月8日(水)に放送した『ジャパンオカルトアーカイブ〜マジやば不思議話〜』（毎週水曜深夜3時20分／MC：モグライダー・芝大輔、コヤッキー）。今回スタジオに登場したのは、呪物コレクターの田中俊行。彼が披露したのは、数百点所有するコレクションの中でも、ひと際異彩を放つ「呪物の壁紙」。それにまつわる、戦慄のエピソードをおくる。【動画】5秒見たらアウト！呪いの壁紙！花柄が「人の顔」に見える？戦慄の呪物コレクション