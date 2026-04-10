今年も始まった温井ダムの放流。１秒当たり約２０ｔの水が２本の放物線を描き飛び出します。 木庭行人記者「物凄い音です。下から勢いであおられた水が上に上ってきています」 アーチ型として全国２位の高さを誇り、これまでも水量調節のための放流していましたが、今年からは観光の目玉として回数を増やして行われます。 雨が降る中にも関わらず訪れた人たちは大迫力の放流を楽しんでいました。 東広島市から「もう