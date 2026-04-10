任期が残り1年に迫る広島市の松井市長は、4月10日の記者会見で5期目への挑戦について明言を避けました。■広島市 松井一実市長「私としては、次の市長選の立候補に関しては、今までも知力・気力・体力などを踏まえながら、判断していきたいと言っているところであり、 現時点において、このことに変わりありません」10日の記者会見で広島市の松井市長は次の市長選挙に挑戦するかを問われ、明言を避けました。現在、4期目の松井