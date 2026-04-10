今月から始まった自転車の「青切符」制度を受けて、福山市の高校生があらためて交通ルールを学びました。 「なんですか」 「運転中の携帯電話」 神辺高校で行われた自転車教室には生徒約５７０人が参加し、地元の警察官から１６歳以上が対象の「青切符制度」について重点的に説明を受けました。 通学路の近くにはＪＲ福塩線があるため踏切では一時停止が必要で、警報機が鳴り始めたら渡らないなど青切符の対象につい