お金に関する正しい知識を身につけてもらおうと、大学生を対象にした金融リテラシーの講義が始まりました。■もみじ銀行妹尾 恵子 係長「30年後、皆さんが大体50代くらいですか。1000万円のものを買おうと思うと、この時には2000万円準備しておかないと買えなくなるということが起こってきます」広島大学で開かれた講義は、正しい金融知識を身につけてもらおうと、もみじ銀行などが開催しました。学生は将来に備えた家