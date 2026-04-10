＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン初日◇10日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞ここまで5試合に出場し、予選落ちが4試合。苦しい春を過ごしてきたツアー通算1勝の稲垣那奈子が、石坂GCでのトーナメント記録となる「65」をたたき出し、単独トップの座についた。「何をやっても悪いイメージだったし、きょうのスコアもなぜ？という感じ。でもオフから取り組んできたことが形になりはじめているのかな