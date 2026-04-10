＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン初日◇10日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞「やっと入った、入って良かった」。後半16番パー3で、グリーン外からパターで打ったカップまで7メートルの2打目が決まると、渋野日向子はホッとしたような表情を浮かべ、その後、笑顔をこぼした。「下（の芝）が薄くてチャックリするのも嫌だったので、パターの方が寄せやすいかなと思った」。ようやく奪った、今季日