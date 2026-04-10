気象庁によりますと、１０日午前３時に発生した台風４号は現在、南の海上でほとんど停滞しています。台風の名前「シンラコウ」は、ミクロネシアが提案した名称で、伝説上の女神の名前に由来していますが、女神の名を持ちつつ、その勢力を今後急速に強めながら北西へ進み、来週には「非常に強い」勢力にまで発達する見込みです。 【画像】土曜から来週水曜までの雨と風予想をシミュレーションで見る 【画像】土曜から来週水