全国のスーパーで販売されたコメの平均価格が、8週連続で値下がりしました。農林水産省が発表した今月5日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、前の週より2円値下がりし、5キロあたり3933円でした。値下がりは8週連続です。銘柄米の平均価格も3983円と去年2月以降、57週ぶりに3000円台になりました。民間業者が抱えるコメの量＝民間在庫量は、過去10年で最も高い水準となっていて、コメの価格はゆるやかな値