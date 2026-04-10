外国人観光客が運転するレンタカーの事故が毎年増加しています。そんな中、水戸市が訪日外国人を対象にした交通安全キャンペーンを茨城空港のレンタカー店で実施しました。きょう水戸市が開いたのは、主に韓国人観光客を対象にした交通安全キャンペーンです。啓発動画「信号機の無い横断歩道の前では必ず一時停止をお願いします」今回のキャンペーンで市と茨城県警は交通ルールを韓国語で説明する動画をレンタカー店で流したほか、