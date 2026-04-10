10日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台前半で取引された。午後5時現在は前日比38銭円安ドル高の1ドル＝159円34〜35銭。ユーロは73銭円安ユーロ高の1ユーロ＝186円10〜14銭。米国とイランの停戦合意が発表されたことを受けて一時ドルが売られていたが、中東情勢の緊迫が続く中、持ち高調整でドルを買い戻す動きが出た。市場関係者は「次の材料を待っている状況だ」と話した。