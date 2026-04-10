松田川ダムの壁面に描かれた4人の侍＝10日午後、栃木県足利市栃木県足利市のダムに「巨大な侍」が登場―。ドイツの清掃機器メーカー「ケルヒャー」の日本法人（横浜市）が、高さ56メートル、幅最大228メートルの松田川ダム壁面をキャンバスに見立て、高圧洗浄機で汚れを除去して模様を描く「リバースグラフィティ」という手法を使ったアートを企画し、10日、4人の侍がお目見えした。3月にダムが完成30年を迎えたのを記念したプ