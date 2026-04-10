ｔｉｍｅｌｅｓｚ・佐藤勝利と女優・土屋太鳳がＷ主演するテレビ朝日系ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（水曜、後９・００）が８日、スタートした。１話では、手口が似通った連続強盗事件が発生。実行犯の１人が自首し、阿久津翔一（菅生新樹）という若者も捕まった。阿久津は男関係のだらしないシングルマザーの母・阿久津美奈代（遊井亮子）のせいで、付き合う男の家を転々とさせられ、男たちにはＤＶを受けていたこ