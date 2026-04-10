タレント浜村淳（91）が11日のMBSラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜前8・00）を休演することが10日、分かった。前週に続き2週連続の休演。同局はスポニチの取材に、「検査入院のため」と説明した。4日も検査入院を理由に浜村は欠席し、フリーアナウンサー・森たけしが代演していた。11日は、同局の福島暢啓アナウンサーが代役を務める。12日に放送する同局「浜村淳の歌の宝石箱」（日曜前5・30）についても浜村は休演