１０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比９９円０８銭（０・２０％）安の４万８３７８円９４銭だった。２日連続で下落した。３３３銘柄のうち、７割弱にあたる２２４銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、１０２８円７９銭（１・８４％）高の５万６９２４円１１銭だった。前日に発表した好決算を受け、日経平均への影響度が大きいファーストリテイリング株が大