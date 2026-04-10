大磯町役場（資料写真）大磯町選挙管理委員会は１０日、任期満了（１２月１４日）に伴う町長選を、１１月２４日告示、同２９日投開票の日程で行うと発表した。３月２日現在の選挙人名簿登録者数は、２万７１７３人（男１万３１４５人、女１万４０２８人）。