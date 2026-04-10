奈良市議のへずまりゅう氏が１０日、Ｘを更新し、ネタバレ禁止を訴えた。へずま氏は「悪質すぎる。毎年、劇場版名探偵コナンの犯人をＤＭで報告してくるの何なん？これ賠償金とか取れないんですかね。映画初日にこれはないだろ。どんだけ暇人なんだよ」とポストした。添付した画像にはこの日から公開されたアニメ「名探偵コナン」の劇場版新作「ハイウェイの堕天使」で「犯人の名前は〜」「〜が犯人です」とへずま氏に犯人