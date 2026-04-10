【ZENAIM ARCADE CONTROLLER LEVERLESS】 4月15日18時 発売予定 価格：34,980円 格闘ゲームデバイスの中心がアーケードスティックからレバーレスタイプのコントローラーへと移り変わり、メーカーごとの特色を持った様々なレバーレスが発売されている。 そんな意欲的な新製品が相次いで発売されているレバーレス市