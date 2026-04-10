ＤｅＮＡは１０日の広島戦（横浜）が降雨のため中止になった。この日先発登板する予定だった東克樹投手（３０）は翌１１日、スライド登板することとなった。左腕は前回登板した巨人戦（３日＝東京ドーム）で７回を投げて、５安打９奪三振１失点の快投を披露し今季初白星を挙げた。「睡眠時間と睡眠のリズム自体がナイターでやってきているので、そのリズムの変化っていうところだけが懸念点かなと思います」とデーゲームへの適