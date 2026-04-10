ＤｅＮＡ２連戦はより手厚い投手布陣で必勝を期す。広島は、１０日のＤｅＮＡ戦（横浜）が雨天中止となり、９日の巨人戦（マツダ）に続いての水入りとなった。今季、すでに中止はこれで３度目。新井貴浩監督（４９）は当初、今３連戦において、床田寛樹（３１）→フレディ・ターノック（２７）→岡本駿（２４）の３投手で臨む予定だった先発ローテーションの変更を明言した。その中身は「床田は日曜日（１２日）、岡本は中（