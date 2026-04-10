第158回 九州地区高校野球大会 組み合わせ決定 2026春 2026年春の「九州地区高校野球大会」の抽選会が10日に行われ、組み合わせが決まりました。 大会は4月18日に鹿児島県の平和リース球場で開幕します。春のセンバツ出場チームと、各県の春季大会を勝ち抜いた計16校が参加し、春の九州王者が決まります。 開会式では、鹿児島を制した鹿屋中央の主将、東脩斗選手が選手宣誓を務めます。 1回戦の組み合わせと日程