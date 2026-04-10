荒巻勇仁が、新シングル「花溜まり」を4月15日（水）にリリースすることを発表した。「花溜まり」は、これまでの活動を経て見えてきた自身の感情や景色を丁寧に掬い上げた、2026年最初のリリースとなる楽曲。ハイパーポップの音像を感じさせる現代的なサウンドを取り入れながらも、荒巻勇仁ならではの繊細な言葉とメロディの世界観をブレンドし、新たな表現へと昇華された作品となっている。作詞・作曲はもちろん、編曲からジャケ