5人組ラウドパンクバンド・DOPERSが、5月22日（金）に自身2枚目となるEP『奪解エモーション』を配信リリースすることを発表。あわせて、6月より東京・名古屋・神戸の3箇所を巡るレコ発ツアー「奪解エモーションTOUR」の開催も決定した。DOPERSは2020年に愛知県で結成された日本のラウドパンクバンド。メンバーはKyoga（ボーカル）、Haru（ギター）、TAZAWA（ギター）、Hiro（ベース）、TAKE（ドラムス）の5名。バンド名は、俗語「d