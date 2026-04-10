東京・市ヶ谷出身の4ピースロックバンド・らそんぶるの新曲「いつかまたひとりぼっちだったら」が、次世代のスターを発掘するオーディション『2027 MISS TEEN JAPAN（2027ミス・ティーン・ジャパン）』の公式テーマソングに起用された。これまで実力派アーティストが歴代のテーマソングを担当してきた本大会。今年は、SNSを中心に等身大の言葉で熱狂的な支持を広げる”らそんぶる”が、夢を追う10代の少女たちを音楽でサポートする