80年代に絶大な人気を誇ったアイドル・岡田有希子（享年18）が、1986年4月8日に当時の所属事務所の屋上から飛び降り、悲劇の最期を迎えてから40年が経った。【写真】9.20「おニャン子解散コンサート」 記念日に聖地・代々木第一体育館に集うファンの思い岡田さんは84年デビュー。その年の新人賞を総ナメにし、トップアイドルとして多くのファンを魅了した。岡田さんの人気は今なお高い。若者を中心に「昭和アイドルブーム」