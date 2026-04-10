チューリップ（4月6日撮影提供：国営讃岐まんのう公園） 香川県まんのう町の国営讃岐まんのう公園で、色とりどりのチューリップが満開となり、見頃を迎えています。 園内にある「花竜の道」では、約36品種、約3万本のチューリップ畑を楽しむことができます。 まんのう公園によりますと、2026年は前年と比べて1週間ほど早く開花したということです。4月15日ごろまで見頃が続く予想です。