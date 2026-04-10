南カリフォルニアのローライダー・カルチャーや45回転の7インチ・シングルを収集するコミュニティを基盤に、様々な音楽とのハイブリッドで進化・発展を遂げているチカーノ・ソウル。カリフォルニア州サンディエゴで2019年に結成されたセイクリッド・ソウルズ（Thee Sacred Souls）は、そんな現行チカーノ・ソウルのグループとして人気を集める3人組だ。音楽的な特徴は、スウィート・ソウルやドゥーワップ、ロックステディなどのロ