今日10日午後6時現在、東海では強い雨の降っている所があります。今夜は東海や関東などで雷雨や激しい雨がありそうです。道路の冠水などに注意してください。東海付近に活発な雨雲降水量150ミリを超えた所も今日10日は、日本海を進む低気圧と、低気圧からのびる前線の影響で、九州から東海にかけて大雨となり、午後6時現在は東海から北海道を中心に雨が降っています。明け方から朝にかけては、九州や四国で、1時間に50ミリ以上の