【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】【こちらも読む】総務省が、地方民放局の統合へ規制緩和をする方針と報じられました。どう変わるのでしょう？これ、いくつか原因があると私は思っています。まず最初は「各局の社風の違いによる“アナウンサーに求めるもの”の違い」が大きいかと。じつは局によってアナウンサーの仕事の捉え方がずいぶん違います。一番保守的なのは当然ですがNHKです。「アナウンサーは正確にアナウン