中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月10日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は10日の記者会見で、日本政府が外交青書で中国との関係を「最も重要な2国間関係」から「重要な隣国」に格下げしたとの報道に関し、中日関係の現在の局面は高市早苗首相が台湾に関する謬論（びゅうろん）を発表し、信義に背き、中日関係の政治的基礎を損ない、戦後の国際秩序に挑戦したことに根本的な原因があると表明した。ま